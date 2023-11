VIDÉO - "C'est un ticket-restaurant ou un ticket-caddie ?" : le coup de gueule de Marc Veyrat sur LCI

Le gouvernement a décidé de prolonger l'utilisation des titres-restaurant pour les achats alimentaires en supermarché. Comme de nombreux restaurateurs, le chef étoilé Marc Veyrat dénonce cette récente annonce. Sur LCI ce vendredi, il se dit "terrassé" et perçoit un "camouflet pour faire passer la pilule de l'inflation".

"On mélange tout". Le chef étoilé Marc Veyrat a vivement critiqué, ce vendredi 17 novembre sur LCI, la récente annonce du gouvernement visant à prolonger l'utilisation des titres-restaurant pour les achats alimentaires en supermarché en 2024. "C'est simplement un camouflet pour faire passer la pilule de l'inflation, il faut s'en rendre compte, c'est un détournement", a-t-il réagi dans la Matinale, se disant "un peu terrassé". Et de détailler son analyse : "il faut créer quelque chose pour que les gens puissent acheter les produits de première nécessité (...) naturellement il faut bien que ces pauvres gens puissent avoir un pouvoir d'achat pour aller au supermarché".

"Mais qu'est-ce qu'on fait là ? C'est un ticket restaurant ou un ticket caddie ?", a renchéri le célèbre cuisinier au chapeau, insistant sur le fait que "le ticket-restaurant porte bien son nom". Selon lui, ce choix "affligeant" équivaut "vraiment à un ticket caddie", c'est-à-dire qu'"on ne parle plus d'alimentaire, on ne parle plus de restauration".

"Le ticket-restaurant c'est un patrimoine"

"Le ticket-restaurant c'est un acquis, c'est un patrimoine au même titre que le bien-manger, que de prendre son temps, prendre un plat du jour", a également expliqué le chef savoyard. "On l'oublie mais c'est un moment de repos, de bien-être", a-t-il insisté, avant d'ajouter : "on ne parle pas de lessive, quoi".

Enfin, Marc Veyrat a évoqué le manque à gagner engendré par cette mesure pour de nombreux restaurateurs. "Moi j'ai un restaurant à Paris, c'est une brasserie et (les tickets-restaurant) ça correspond à un certain chiffre d'affaires", a-t-il expliqué, soulignant que la mesure impacte en premier lieu "effectivement les brasseries, la restauration rapide".

Pour rappel, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a envisagé mercredi une pérennisation de l'utilisation des titres-restaurant pour les achats alimentaires, au-delà de 2024. Ce dernier a relevé que le choix précédent d'arrêter la dérogation au 31 décembre 2023 avait été "un choix du Sénat", et que c'était "un choix du gouvernement" de le prolonger en 2024. Il a souhaité que cette mesure puisse figurer dans le projet de loi de finances pour 2024 actuellement en discussion au Parlement, si cela est juridiquement possible.