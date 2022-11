"Le 13H au jardin" : la betterave, douceur sucrée du potager

Une fois les légumes ramassés, laissez-les sur la terre pendant une journée. Ensuite, frottez avec une brosse ou un couteau pour enlever les bébêtes et coupez les feuilles à un centimètre du collet. Puis, il faut plonger la betterave dans de l'eau et du sel. Si on la mange crue, on va exalter son goût terreux. Si on la fait cuire et qu'on la mange en salade, on va retrouver le goût sucré. Réalisez une tarte fine de betterave avec des pommes et des noix, une façon de cuisiner très originale.