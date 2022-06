Le bambou, le nouvel or vert

Au total, 80 agriculteurs se sont déjà lancés dans l'aventure. Mathieu Gillard est ingénieur agronome et fils d'éleveur. Il a décidé de diversifier l'activité familiale, car le bambou géant offre de débouchés multiples et variés. Son exploitation a été plantée il y a trois ans. Il devra patienter encore au moins deux ans pour que ses plants atteignent la maturité. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article.