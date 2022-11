Le Black Friday, toujours une bonne affaire malgré l’inflation ?

Car en l’espace d’un an, les coûts des matières premières et des transports ont fait augmenter les prix : +11% pour les téléphones et +12% pour les appareils photo et les aspirateurs. Pour proposer malgré tout des rabais intéressants, cette enseigne a une astuce. Elle brade des produits anciens qui n’ont pas subi l’inflation ces derniers mois. "C’est un produit qui était à 1059 qu’on sort à 599 euros. Là, on y arrive parce que c’est un produit de l’année dernière sur lequel on a mis d’énormes volumes", explique Julien Peyrafitte, directeur commercial du groupe Fnac Darty, devant un téléphone.