Le Bon Coin : la plateforme-star de la vente entre particuliers attire aussi... les arnaqueurs

"À un mois des vacances de l'été, on est tombés à genoux". Jeune père de famille, Arnaud voulait remplacer sa vieille voiture, peu avant de partir en vacances, comme il le raconte à notre équipe dans le reportage en tête d'article. Une bonne affaire se présente sur le site du Bon Coin. S'ensuit un échange de mails et de textos avec le supposé vendeur, et enfin le paiement : 1150 euros virés par Arnaud sur un compte qu'il croit être celui du Bon Coin... et qui est en fait celui d'un escroc. Le "vendeur" disparaît à jamais, et Arnaud ne reverra pas son argent.