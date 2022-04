TÉMOIGNAGE - "C'est irrespectueux pour nous" : victime de la bactérie E.coli, une famille reçoit un bon d'achat de la part de Buitoni

Le groupe a présenté des excuses, et justifie cette maladresse par une procédure de remboursement, mise en place pour les consommateurs qui avaient acheté des produits rappelés après leur mise en cause. Pour l'avocat de Sonia, qui représente une quinzaine d'autres familles d'enfants infectés, c'est insuffisant. "Une maladresse de plus, une négligence de plus", condamne Maître Richard Legrand, "malheureusement ça ne nous rend pas optimistes quant à leur façon d'agir pour la suite des évènements".