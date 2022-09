Le bon plan des magasins d'usine

Trouver chaussures à son pied et à prix réduit, ce magasin d'usine en propose des centaines, dont une partie est produite sur place. Ici, les réductions s'affichent sur tous les présentoirs. Anciennes collections, fin de série ou prototype fabriqués à quelques exemplaires, ce magasin d'habitués séduit de plus en plus. Côté enfants, le magasin propose un large choix, un atout pour les familles. Les chaussures y sont produites localement et de bonne facture.