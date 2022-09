Le bon plan du vide-grenier permanent

Le bon plan pour faire des économies et pour gagner de l'argent, c'est d'aller dans les vide-greniers. Au grenier de Caroline, on achète et on vend de tout. Une vraie caverne d'Alibaba. Vanessa Cocherel a ouvert en juillet son vide-greniers permanent. Le principe est simple : louer un stand de trois étagères, une penderie de 50 cm et l'emprise au sol pour une à quatre semaines. "Tout ce qui est petit, on le met sur le stand. Tous ceux qui ne rentrent pas, on le met dans des zones particulières", a affirmé Vanessa.