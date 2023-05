Le boom des commerces ambulants dans nos campagnes

Beverly, 29 ans, a débuté son activité il y a seulement quelques mois. Pour trouver ses clients, elle utilise les réseaux sociaux. L'autre publicité, c'est son camion lui-même. C'est d'ailleurs comme cela que certains clients font appel à ses services. L'ancienne employée d'hypermarché rayonne sur 30 km autour de chez elle dans le Pas-de-Calais. Son initiative rencontre un franc succès. Comme Beverly, de plus en plus de jeunes se lancent dans l'aventure. Il y aurait en France, 80 000 commerçants itinérants. Au volant de leurs camions, ils redonnent vie aux petits villages. Car plus de 60 % des communes françaises n'ont plus aucun commerce aujourd'hui.