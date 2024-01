VIDÉO - Le boom des enchères... en ligne !

Les ventes aux enchères voient arriver de plus en plus de nouveaux acheteurs dans les salles de ventes, mais aussi en ligne. Les objets proposés se diversifient. Une équipe du 13H de TF1 est allée à la rencontre de ces participants connectés, à Cherbourg-en-Cotentin, dans la Manche.

Lunettes sur le nez, les choses sérieuses commencent et le stress monte. À une vingtaine de kilomètres de là, la vente débute. Lionel, lui, est dans son salon. Il espère bien remporter l’enchère. Ce jour-là, il remporte deux ventes pour 100 euros. À cause d’un problème de santé, il limite ses déplacements.

Les ventes aux enchères en ligne lui permettent de continuer sa passion, même si cela rend les enchères plus difficiles. "Vous avez 300 ou 400 internautes qui sont en même temps que vous sur le même objet donc, soit les prix montent, soit vous êtes raisonnables et vous arrêtez suffisamment tôt pour ne pas dépenser tous vos sous", confie Lionel. Cela ne l’empêche pas de faire de bonnes affaires. Ce passionné participe à plus de 15 ventes en ligne par an.

Pendant ce temps, en salle des ventes, les enchères s’enchaînent. Le commissaire-priseur, Samuel Boscher, doit gérer en même temps les acheteurs de sa salle et ceux en ligne. "En général, on arrive à chaque fois à 50% d'enchère sur le site (...) ça permet de faire entrer les ventes aux enchères publiques dans le foyer", explique-t-il dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article.

En seulement trois ans dans l’Hexagone, ces ventes en ligne sont passées d’un milliard d’euros à plus de trois milliards d’euros. Elles représentent désormais 75% des ventes aux enchères. La crise du Covid en 2020 et le confinement en seraient à l’origine. Grâce à ces ventes en ligne, les moins de 40 ans sont aussi beaucoup nombreux. Pour avoir le droit de rester chez eux, ces acheteurs sur Internet doivent tout de même payer une taxe supplémentaire d’un peu plus de 3%.