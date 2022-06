Le boom des piscines low-cost

L'équation est simple. Un rayon de soleil et les ventes des piscines gonflables et hors-sol flambent. Le responsable d'un magasin à Chalon-sur-Saône, en Saône-et-Loire, a commandé 20% de piscines en plus la semaine du 6 juin 2022, à l'annonce de la canicule. Il y en a pour tous les goûts et presque tous les budgets. 79 euros pour une piscine boudin, 300 à 1 000 euros pour les piscines avec une structure métallique. Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo en tête de cet article.