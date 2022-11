Parapharmacies : les dessous d'un business en or

Sephora, mais aussi Marionnaud ou encore Nocibé... Quatre décennies après les grandes surfaces, les parfumeries partent depuis quelques années à l'assaut de la parapharmacie. Cette nouvelle concurrence n'est pas du goût des pharmaciens. Dans cette galerie commerciale de Brétigny-sur-Orge (Essonne), à quelques mètres seulement de ces enseignes, le gérant de cette officine estime avoir perdu 10% de son chiffre d'affaires. Pour lui, mélanger santé et cosmétiques peut être dangereux. "Ce ne sont pas seulement des clients, ce sont aussi des patients qui ont par exemple des problèmes de peau, de l'eczéma, de l'acné, et effectivement, on leur apporte des conseils qu'ils ne vont pas forcément trouver dans les autres circuits de distribution", explique-t-il.