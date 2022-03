Le casse-tête des cantines : qu'y a-t-il dans l'assiette de nos enfants ?

Ces plats sont fabriqués par une régie publique : le Siresco qui nourrit 43 000 élèves par jour dans 19 communes du département. Elle se doit d'être moins industrielle tout en répondant aux obligations légales de plus en plus nombreuses, au goût des élèves et aux contraintes financières. La loi impose désormais plus de bio et moins d'emballage plastique. Un casse-tête pour ce modèle ultra-dominant qui va devoir s'adapter s'il veut entendre à nouveau les écoliers chanter.