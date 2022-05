Le CD tourne encore

En 1982, ce tout nouveau format naît et il était censé mettre les vinyles et les cassettes au placard. Plus petit, plus solide et au son irréprochable, le compact disque annonce un futur radieux pour la musique. Mais 20 ans plus tard, le piratage arrive avec Internet, puis la musique en ligne comme le streaming. Une catastrophe pour le marché du CD qui s'effondre un peu plus chaque année.