VIDÉO - Le chariot intelligent commence à débarquer dans les rayons

Ce chariot connecté que vous pouvez voir dans le reportage en tête de cet article, c'est le nouvel objet qui fait parler dans ce supermarché. Le but affiché est de simplifier les courses et d'aller plus vite en caisse. "Plus il y a de contrôles en caisse, plus il y a la queue. Avec ça, il n'y aura quasiment plus de contrôles en caisse, donc plus de fluidité. Avec ce système de grand écran, on pousse nos promotions donc ça remplace un peu le prospectus qu'on mettait avant dans les boîtes aux lettres", nous explique Fabien Coutu, directeur du supermarché Leclerc de La Colle-sur-Loup (Alpes-Martimes).

Autre point fort du chariot du futur, il permet aussi de lutter contre les vols, grâce à ses caméras embarquées. "Vous avez un scanner et deux caméras qui regardent ce qu'il y a dans le chariot. Le chariot va contrôler ça et vérifier que tout a été bien enregistré sur le ticket de caisse", détaille Dylan Letierce, cofondateur de Knap.