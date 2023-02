VIDÉO - Le coup de pouce à la pompe déjà en place dans les stations Total d'autoroute

Yohan part au ski en famille, comme il nous l'explique, et il aura 450 km de route à parcourir. Alors, ce coup de pouce à la pompe est le bienvenu. "C'est une très bonne nouvelle", s'amuse-t-il, "on va peut-être dépenser une raclette en plus !". Pour lui, comme pour d'autres automobilistes, le carburant pèse lourd dans le budget des vacances. Et pour un autre conducteur, qui a fait ses calculs, "c'est une mesure essentiellement symbolique, ça représente 4 ou 5 euros maximum sur un plein".