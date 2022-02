Le diesel à deux euros sur la route des vacances

Dorénavant, le litre du sans-plomb 98 est de deux euros, et plus de 1,95 euros pour le diesel. Sur l’autoroute, les tarifs s’envolent dans les stations-service. "Cela peut peser sur le budget, mais on n'a pas le choix. Mais si cela continu à augmenter cela va être compliqué ", affirme un automobiliste. Pour les Français, de retour de vacances, cette hausse du prix des carburants est une mauvaise surprise.