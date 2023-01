Les bouteilles en plastique bientôt consignées ? Pourquoi il y a matière à débat

Mais payer plus cher sa bouteille d'eau aboutit aussi à un surcoût alimentaire pour les imprévoyants. "C'est un coup à ne pas les ramener et perdre 15 centimes à chaque fois. Je bois deux à trois bouteilles par jour, donc imaginez, ça fait 45 centimes par jour multiplié par 365 jours", lance un père de famille. Soit 164,25 euros possiblement perdus. Tandis que d'autres n'ont pas envie de faire des allers-retours inutiles vers leur supermarché. "Je vais brûler plus de gazole que ce que ça va me rapporter. Moi, les bouteilles, je les mets dans la poubelle jaune", lâche de son côté un retraité.

Ces poubelles jaunes, ce sont elles qui vous permettent aujourd'hui de recycler. Le plastique que vous y jetez est revalorisé et revendu par les communes. Négocié entre 600 et 700 euros la tonne, le plastique PET à recycler est en effet devenu une manne pour elles. La consigne serait donc une très mauvaise idée pour certains élus, comme Nicolas Soret, le maire de Joigny (Yonne), qui prend la parole dans le reportage de TF1. "Dans ma communauté de communes, c'est 120.000 euros par an. Si demain, les habitants ne mettent plus leurs bouteilles en plastique dans la poubelle jaune où il ne restera que des choses qui coûtent et rien qui rapporte. Ça veut dire que je serai tenu d'augmenter les impôts", assure-t-il.

Par ailleurs, les automates de collecte de bouteilles se multiplient un peu partout, reconnaît-on au ministère de l'Écologie, sortes de "dépôts sauvages (...) qu'il va falloir organiser". Dans certaines villes, ces dépôts "sauvages" ont même "conduit des réseaux parallèles à mener des pillages de poubelles jaunes pour alimenter les automates", relève-t-on de même source.