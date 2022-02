Le grand format : bonsaï, des miniatures très tendance

Nous nous sommes rendus près de Bourg-en-Bresse à Relevant dans l'Ain, chez l'un des plus anciens producteurs français de bonsaï. Guy Maillot a vécu trois ans chez les plus grands-maitres japonais avant de créer sa pépinière. Il nous explique ce qui fait la valeur d'un bonsaï dans la vidéo en tête de cet article. La culture du bonsaï est un art. Et certains chefs d'œuvres peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros.