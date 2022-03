Le grand format : ces Français qui produisent leur électricité

Produire de l'énergie verte et locale, une utopie pas vraiment. Les projets citoyens d'énergie renouvelable ont le vent en poupe. Photovoltaïques, éoliens, biomasse, hydroélectricité, méthanisation, ... On en dénombre 269 partout en France. En cette période de flambée des coûts de l'énergie, investir dans l'électricité verte a d'autant plus de sens. C'est au cœur de la Bretagne que tout a commencé. Plus de détails sur ces initiatives dans la vidéo associée à ce descriptif.