Le Grand Format : l'immense défi de l'électroménager Made in France

Les machines ont brusquement cessé leur cadence. Moulinex, à la fin des années 90 en Normandie, Electrolux dans les Ardennes en 2012, Whirpool à Amiens six ans plus tard... En vingt ans, nos usines françaises, fleurons du gros électroménager depuis les années 80, ont fermé les unes après les autres. Aujourd'hui, hormis quelques fours, notre pays n'est plus capable de fabriquer sur son sol tous ces produits. Pourquoi ? Que s'est-il passé ?