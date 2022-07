Le grand format : la pause nougat sur la route des vacances

Son petit goût de vanille est célèbre dans toute la France. Sur l'aire d'autoroute de Montélimar, se trouve la plus grande boutique de nougat au monde. Inaugurés en 2020, ces magasins sont la propriété des douze nougatiers drômois. Des souvenirs d'enfance qui ont fait de cette aire une halte très fréquentée. Les vacanciers y achètent chaque été plus de 200 tonnes de nougat, vendu entre 25 et 30 euros le kilo.