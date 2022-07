Le grand format : la sangria ou la boisson star de l'été

Des tranches d'agrumes, des fines bulles, et une robe couleur sang qui lui a donné son nom. Elle est à peine arrivée sur la table et l'on supporte déjà mieux le soleil brûlant. Comme tous les étés, depuis le 19ème siècle, la sangria est de nouveau sur toutes les terrasses. Et elle a particulièrement la côte auprès des touristes.