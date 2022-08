Le grand format : pourquoi les vêtements "made in Portugal" cartonnent

On retrouve l'étiquette et ses trois mots "made in Portugal" sur de plus en plus de vêtements. Nous avons tenté de comprendre cet engouement portugais. Tout commence au nord de Porto, dans la vallée du textile. Nous sommes dans l'une des grandes usines du secteur. La cadence est soutenue. L'entreprise reçoit des demandes de près de 150 pays. Comme le précise Marcia Capela Dos Santos, directrice commerciale de la marque "Barata Garcia".