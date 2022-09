Le grand format : supermarchés discount, la guerre au centime près

Jusqu'à 2 350 mètres carrés, entièrement rénovés, les caisses flambant neuves... En promotion, l'enseigne a mis les petits plats dans les grands pour le plus important Lidl de France, à Nanterre. Le géant allemand a bien changé depuis dix ans. Fini le discount à l'ancienne et ses palettes dans les rayons. Ce lundi 5 septembre, ses produits sont soigneusement disposés sur les étals. Le magasin se veut plus accueillant.