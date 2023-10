Le hard-discount à la conquête des centres commerciaux

"On participe à la vie du centre-commercial et donc on va avoir une clientèle locale et une clientèle de passage à travers les touristes," explique dans le reportage en tête de cet article Cédric Buttefey, responsable immobilier chez Lidl France.

S'installer dans cette galerie marchande n'est pas un choix fait au hasard. Grâce à sa proximité avec un célèbre parc d'attractions, l'endroit attire près de 40 millions de visiteurs par an.