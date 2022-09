L'essence à 1,37 euro le litre : du jamais vu depuis deux ans !

Ylan, Salima et Chakir ont un point commun. Ils ont attendu ce jeudi et la baisse des prix pour faire le plein. Des carburants moins chers grâce à une remise de l’État plus importante depuis ce matin. Désormais, c’est 30 centimes par litre ajoutés à cela le coup de pouce de 20 centimes de Total, et la ristourne atteint 50 centimes.