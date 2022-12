Le pain d'épices, l'incontournable saveur des fêtes

Les saveurs du pain d'épices tiennent aussi à la recette maison de Michel Habsiger. Du miel local est ajouté dans le pétrin contenant de la cannelle, du girofle, du gingembre, de la noix de muscade, de la cardamome et bien d'autres épices. Secret de fabrication oblige, on n'en saura pas plus. Michel Habsiger est plus bavard sur son âge. Du haut de ses 70 ans, il est plus jeune que la plupart de ses machines et de ses outils.