Le panier anti-inflation, une idée simple en théorie, mais un casse-tête en pratique

Le principe est de proposer une cinquantaine de références à des prix bloqués par l’enseigne : des produits d'hygiène, des produits frais, de l’épicerie et des surgelés. Chaque enseigne a jusqu’au 15 mars pour proposer son propre panier. Ce lundi 20 février, seules les enseignes Système U et Lidl jouent le jeu. Alors, quels sont les points de blocage ? Plusieurs enseignes disent avoir déjà mis en place des mesures contre l’inflation et contestent la mise en place d’un système uniforme.