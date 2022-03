Le poisson plus rare et plus cher : "À un moment donné, à part de la glace, je ne vais pas avoir grand-chose à vendre !"

Les filets de maquereau à 26,99 euros le kilo, ceux de dorade à 28,99 euros... Aucun poisson n'échappe à la hausse des prix. En un an, ces derniers ont augmenté de 10,3% selon l'Insee, soit trois fois plus que l'inflation. "L'année dernière, je vendais le dos de lieu noir à 18,99 euros le kilo. Là, on est passé à 26,99 euros...", constate dans le reportage de TF1 ci-dessus Pauline Duchemin, poissonnière à Montbazon (Indre-et-Loire).

Pour la jeune commerçante, certains produits deviennent même inabordables. "Moi, ce que je fais habituellement beaucoup, c'est du dos de cabillaud islandais pêché à la ligne, confie-t-elle. Là en ce moment, je n'en fais même plus parce qu'on est à plus de 40 euros le kilo." "C'est vrai que depuis un certain temps ça a augmenté, confirme un client devant la poissonnerie. Samedi, j'ai acheté un bar de ligne, j'ai payé ça plus de 50 euros".