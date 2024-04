Corse : le pomelo français se fait une place au soleil

Le pomélo est un autre trésor corse, après la clémentine. La région est la seule de France métropolitaine à cultiver cet agrume. Moins connu que d'autres, ce fruit est en train de se trouver une belle place au soleil.

Acide et sucré à la fois, le pomelo est l'un des agrumes le moins connu. Loin de détrôner la célèbre clémentine, il a pourtant sa carte à jouer et gagne d'ailleurs chaque année un peu plus de notoriété sur nos étals. Issu d'un croisement entre le pamplemousse et l'orange, son goût est unique.

Après la récolte, les pomelos sont choisis un par un lors d'une sélection exigeante : seuls les plus beaux sont mis à l'avant. "Entre le jour où il est cueilli et le jour où il arrive sur les étals, il se passe deux à trois jours, pour que ce soit le plus frais possible", explique dans le reportage en tête de cet article Francois-Xavier Ceccoli, président du GIE Corsica comptoir.

La Corse est la seule région de France métropolitaine à cultiver cet agrume, avec plus de 7000 tonnes de fruits récoltés chaque année.

Difficile pourtant de se trouver une place au soleil, entre les pomelos américains, et leurs 500.000 tonnes qui inondent le marché. Actuellement vendu en moyenne 1,50 euro la pièce, il a obtenu le label de qualité IGP, Indication géographique protégé, il y a dix ans.