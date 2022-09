Le poulet n'a jamais été aussi cher !

Depuis peu, le poulet ukrainien inonde le marché français, car l'Union européenne a supprimé les barrières douanières pour un an. On le retrouve parfois dans des plats cuisinés, estampillé UE. On le retrouve aussi dans la restauration collective. De l'élevage en batterie dans des exploitations 50 fois plus grosses où l'alimentation des volailles est parfois médiocre. Une concurrence jugée déloyale par la filière française qui, elle, se plie à des normes de qualité plus exigeantes.