Le pouvoir d’achat au cœur des préoccupations

Augmentation du fioul, mais de la farine aussi : plus six centimes par kilo. C’est justement jour de livraison ce matin-là. Le coût de la vie, un sujet d’avant-présidentielle, entre crainte et espoir, qui s’impose aussi parfois pendant la tournée. Avec 1000 km par semaine et 60 clients à livrer chaque jour, la tournée pour nos jeunes boulangers, c’est 80% de leur chiffre d’affaires, entre attente, souvent, et déception, parfois.