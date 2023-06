Le premier hypermarché de France fête ses 60 ans ce jeudi

Aujourd'hui, les hypermarchés ont conquis tout le territoire français. En France métropolitaine, l'on dénombre 2255 de ces mastodontes, sur près 12 millions de mètres carrés de surfaces commerciales au total, selon le média spécialisé LSA. Près de deux euros sur cinq dépensés en grandes surfaces le sont dans un hypermarché. Les plus grands d'entre eux peuvent dépasser les 20.000 mètres carrés. Quant au groupe Carrefour lui-même, il est devenu l'un des géants du secteur : avec plus de 12.000 magasins dans le monde, il est le septième distributeur le plus puissant à l'international, selon le classement de la fédération américaine NRF en 2020, bien qu'il doive aujourd'hui faire face à des économies de coûts.

Le modèle est en effet de plus en plus menacé par le changement d'habitude de consommation des Français, qui se tournent davantage vers des artisans et spécialistes bio pour les plus aisés et les "discounters" pour les plus précaires. "Le 'tout sous le même toit' est mort il y a bien longtemps", synthétise l'expert de la consommation Olivier Dauvers auprès de l'AFP. En revanche, "on ne peut pas dire que c'est la fin, bien au contraire" : les hypermarchés représentent toujours "70 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel" et sont les formats avec "les plus forts rendements au mètre carré", souligne-t-il.