Le prix des carburants repart à la hausse

En plus de cette remise, l’Assurance maladie vient de mettre en place une mesure d’aide pour les soignants libéraux. Johanna est infirmière à Marseille. Pour ses trajets entre chaque patient, elle touche 2,50 euros. Cette indemnité forfaitaire de déplacement augmente de quatre centimes dès aujourd’hui. Concrètement, pour vingt soins par jour, elle gagnera 80 centimes de plus. À savoir que cette mesure pour compenser la hausse du prix des carburants est seulement transitoire et est prévue pour durer, a priori, jusqu’au 31 juillet.