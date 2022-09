Le prix des cigarettes indexé sur l'inflation

Ce matin, à la caisse des bureaux de tabac, ils n’ont qu’un seul mot à la bouche : "ras-le-bol". Les fumeurs sont partagés entre colère et résignation. En janvier, le prix du paquet sera indexé sur l’inflation. Certains sont sceptiques. Pour Carla, ce n’est pas le moment d’augmenter les taxes, en pleine période de crise. "Tout augmente, donc on est déjà acculé quand on a un petit salaire. C’est sûr que c’est compliqué", confie-t-elle.