Le prix des tomates sous serre flambe

Ce producteur breton a dû attendre les températures printanières pour éviter de chauffer ses serres. Avec la guerre en Ukraine, le gaz permettant de gagner quelques degrés a flambé. Cela lui coûterait deux fois plus cher qu'il y a un an. Il fait ici 12 °C au lieu des 20 habituels permettant de faire ses cœurs de bœuf. Il s'inquiète donc pour la rentabilité de son activité. "Mon but était d'aller jusqu'à ma retraite dans ce métier. Depuis cinq mois, je me remets en question fortement", témoigne-t-il.