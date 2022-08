Le prix du papier fait flamber celui de l'agenda

Chez le leader français de l'agenda, Quo Vadis, il n'y aura que des agendas professionnels. Les modèles scolaires ont été produits il y a six mois. Et à l'époque, non seulement le prix du papier avait déjà augmenté, mais aussi celui du carton qui sert à faire la couverture de notre agenda, des encres, de la colle, et même des fils de couture. Or, chez Quo Vadis, coudre page par page, c'est une tradition.