VIDÉO - Le prix du stationnement explose à Strasbourg, des commerçants paient le parking de leurs clients

Et voilà la couleur de la discorde, le rouge qui n'était jusqu'ici réservé qu'à l'hypercentre a gagné du terrain. Il faut compter 1,80 euro pour 35 minutes, 3,50 euros la première heure, et ça peut ensuite monter très vite. Huit euros la deuxième heure, puis 35 euros pour trois heures. Autant dire qu'il n'est plus question de prendre son temps pour faire ses courses.