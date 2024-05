VIDÉO - Le renouveau du café : pourquoi certains l'aiment glacé

Il nous vient de Grèce, avec un détour par les États-Unis. Le café glacé est en train de conquérir les Français. Si vous n'avez pas l'intention d'investir dans une machine dédiée à ce breuvage, TF1 vous donne quelques conseils pour le réussir à la maison.

C'est un plaisir que l'on ne se refuse pas, prendre une pause avec un café bien chaud. Mais aujourd'hui, certains le préfèrent froid ou même glacé. "Le fait que ça soit frais, ça passe, ça glisse plus facilement, c'est meilleur", estime une adepte dans le reportage de TF1 ci-dessus. Le café glacé vient des rives de la Méditerranée, mais a été mondialement popularisé par Starbucks, une chaîne de café connue partout dans le monde.

Infusé à froid

Dans une boutique de l'enseigne à Marseille (Bouches-du-Rhône), plus d'une centaine de cafés glacés sont servis chaque jour, soit près d'un quart des ventes. L'ingrédient principal de la recette : un expresso, auquel on ajoute des glaçons avant de le passer au shaker. Résultat, un goût très adouci. Ce serait du café pour les personnes qui n'aiment pas le café ? Bien au contraire. Un bar marseillais a d'ailleurs fait du café froid l'une de ses spécialités. Ici, on ne le glace pas, mais on le fait infuser à froid pendant six à treize heures.

Ces boissons coûtent quatre à sept euros. La tendance du café glacé grandit et les marques investissent dans ce marché florissant. Sur Internet, des machines à boisson froide se vendent jusqu'à près de 700 euros. Du leader du marché jusqu'aux petites entreprises, tous se lancent dans les capsules spéciales cafés glacés. Laure Cassan, co-fondatrice de Capsulebio, a lancé sa gamme, il y a quatre ans. Aujourd'hui, ces boissons glacées représentent un tiers des ventes de café dans le monde.

Il reste la possibilité de préparer son café glacé chez soi, que vous pouvez découvrir dans la vidéo en tête de cet article.