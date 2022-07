Alimentation : vers un retour des promotions jusqu'à 50% ?

Ce n'est pas encore fait, mais devant un supermarché où le 13H de TF1 s'est rendu, ce lundi 4 juillet au matin, la nouvelle enchantait déjà les clients.

"50%, c'est toujours ça de pris. Et effectivement, c'est un petit coup de pouce pour les ménages. Ce n'est pas négligeable", estimait une femme face à notre caméra, dans le reportage visible en tête de cet article. "Il faudrait plus que 50%. Ça serait bien", jugeait un homme, de son côté, alors qu'une consommatrice nous indiquait que "le panier atteint un prix incroyable. Donc, je crois que c'est plutôt une bonne chose. Quand on a des enfants, c'est vraiment cool".