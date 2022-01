Le retour en force de la pantoufle

La fabrication 100% française, les consommateurs la réclament comme ce commerçant qui ne vend que de la pantoufle française ou européenne. La clientèle, elle, s'est aussi élargie. Les jeunes ont découvert la pantoufle pendant les confinements. Des amateurs de plus en plus exigeants mais aussi des consommateurs prêts à débourser une quarantaine à une centaine d'euros pour des chaussons de meilleure qualité et durable.