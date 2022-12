30 ans du SMS : savez-vous combien il coûtait dans les années 90 ?

On se souvient encore avec émotion qu'envoyer un SMS pouvait vous faire passer pour quelqu'un avec de gros moyens. À l'époque, envoyer un SMS coûtait 1 franc à l'envoi et/ou à la réception. Il se limitait même à 160 caractères et vu la technologie, cela pouvait prendre un certain temps d'envoyer ces messages : et pour cause, on devait taper trois fois sur la touche 3 pour avoir un F et attendre encore un peu plus pour valider la lettre E. Fort heureusement, la technologie a avancé et désormais, c'est grâce à un véritable clavier ou un écran tactile que l'on peut envoyer ces messages. C'est véritablement avec l'arrivée des forfaits illimités en SMS que celui-ci s'est démocratisé.