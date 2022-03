Action sur le podium : découvrez le nouveau palmarès des enseignes préférées des Français

Un barbecue à 20 euros, des chaussures à moins de sept euros et du gel douche presque deux fois moins cher qu'en grande surface : le discounter néerlandais Action, spécialisé en produits non alimentaires, et présent en France depuis 2012, ne manque pas d'atouts. Les clients l'ont bien compris puisqu'ils le placent désormais à la troisième place de leurs enseignes préférées, selon une étude menée en janvier auprès de 9.500 consommateurs par le cabinet de conseil Ernst & Young. "J'ai acheté du coton et des choses pour la déco, le tout pour 20 euros, ce n'est pas très cher", se félicite l'un d'eux, dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article. "Ils sont 30 à 40% moins cher qu'ailleurs", renchérit une jeune femme.