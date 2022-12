Conserves vs surgelés : qu'est-ce qui préserve le mieux le goût et les vitamines ?

Pascal est un retraité passionné de jardinage. Toute l'année, il essaie de profiter de son potager. Sa solution, congeler des dizaines de kilos de légumes frais. "On cueille, on rentre et on prépare tout. Une ou deux heures après, c'est dans le congélateur. Et quand vous les sortez, vous avez toujours le bon goût du légume", explique-t-il.

Et vous, quand ce n'est pas la saison pour manger frais, quelles sont vos préférences ? Plutôt conserves ou surgelés ? "Les conserves. Je ne suis pas surgelés", répond la cliente d'un supermarché. "Le surgelé, parce que j'ai un grand congélateur et que c'est pratique", rétorque une autre.