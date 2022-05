Les animaux camelots d’Internet

Laura Fitamant n'en vit pas encore, mais une fois la photo postée, la marque lui versera 600 euros. La plupart de ses partenariats sont gérés par une agence d'animaux, comme de vrais mannequins. Sur les réseaux, plus de trois propriétaires sur dix consacrerait un compte à leur animal. Ce chien, par exemple, est suivi par plus de 9 millions de personnes, c'est trois fois plus que l'acteur Omar Si. Le plus étonnant, c'est ce hérisson ou cet alpaga.