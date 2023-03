VIDÉO - Auvergne : le vin volcanique en éruption

Les volcans sont l’emblème de toute une région ici. On en compte 80, s’étirant sur 45 kilomètres et sur des terrains particuliers où l'on trouve des plantations de vignes. Les Auvergnats connaissent-ils leur vin volcanique ? Les uns en ont entendu parler et d’autres n’en savaient rien, comme vous pouvez le voir dans la vidéo du reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.