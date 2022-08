Les barbecues sur le gril

Son crépitement, son odeur, tous vos sens l’ont reconnu : c’est la saison des barbecues. Encore faut-il savoir lequel choisir. De toutes les formes, de toutes les tailles, dans un magasin spécialisé, les prix varient de 100 à 6 000 euros. Trois Français sur quatre possèdent déjà un barbecue. Pourtant, les marques continuent d’en vendre de plus en plus chaque année. Des produits toujours plus innovants, toujours plus sophistiqués.