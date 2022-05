Les bières artisanales envahissent les rayons

Dans les supermarchés, les packs de bières industrielles font face à une nouvelle concurrence : les bières artisanales. Ici, plus d'une centaine de références sont brassées dans un rayon de 100 km. Des bouteilles un peu plus chères et de plus en plus prisées par les consommateurs. "Vaut mieux mettre un peu plus d'argent pour avoir de la qualité".