Les bonnes affaires des vide-greniers

Ce samedi matin, Émilie et ses filles sont venues dénicher les bonnes affaires. Et ce n'est pas ce qui manque. "J'ai acheté surtout des habits pour ma grande, plutôt de très bonne qualité à un euro pièce", lance-t-elle. Elle a acheté des vêtements, mais aussi des bijoux et des jouets, beaucoup moins chers qu'en magasin. Ces prix minis permettent à cette famille de se faire plaisir malgré un budget réduit.